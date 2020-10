O Corinthians visitou o Red Bull Bragantino pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro e não passou de um empate sem gols. Dos últimos 15 pontos em disputa, o time comandado por Coelho conquistou apenas quatro.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico interino do Timão, que falou sobre o momento de Cazares, reforço recém-chegado do Atlético Mineiro para vestir a camisa 10 do time paulista.