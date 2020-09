Com a chegada de Luis Suárez, acabou a pressão em João Félix?

Luis Suárez já é 'rojiblanco' e isso abre um leque de opções. O uruguaio, mais do que capaz de fazer a diferença na hora do gol, dividirá sua experiência com o novato João Félix.

Falar de 'dupla dos sonhos' ao se referir aos dois é, no mínimo, um atrevimento. Porque foi há poucos dias que, a partir do boato que colocava o uruguaio em Atleti, o sonho começou a tomar forma.

O certo é que o desembarque do uruguaio mudou radicalmente a forma como a temporada é percebida no Atlético. A torcida 'colchonera', naturalmente tão otimista como pessimista, agora de repente vê com melhores olhos o a temporada que vai começar para a sua equipe.

Porque com Suárez na equipe, quer Diego Costa fique ou vá embora, parece que finalmente há alguém que vai marcar os gols. Essa tem sido a deficiência do Atlético desde a primeira partida do hispano-brasileiro, a falta de gol.

Sem Costa, Griezmann tornou-se o melhor marcador da equipe, e quando o francês saiu para o Barça a testemunha passou, de forma muito injusta, a um estreante, a um jogador que, por mais que fosse Golden Boy, não conhecia nem a equipe e nem o campeonato.

João Félix foi exigido que fosse Antoine Griezmann e que rendesse imediatamente. E isso não foi possível. Com isso, o Atleti terminou a temporada do campeonato com Morata como artilheiro, o que foi lógico, seguido por Saúl e o próprio João Félix.

Entre os três marcaram apenas 24 gols, metade deles assinados pelo já atacante da Juve, novamente. Agora, com Suárez na folha de pagamento, não há mais desculpas, o Atleti tem o marcador de '9' que tanto exigiu.

E isso vai aliviar a pressão que recai sobre os ombros do jovem João Félix. A promissora estrela portuguesa poderá se dedicar outras tarefas, como continuar a crescer como jogador de futebol para se tornar um craque de classe mundial.

Ter um atacante com gol (ou, pelo menos, com mais gols que Costa ou Morata), deve dar asas à criatividade e visão do jogo ao português. Agora, tranformá-lo no novo Messi de Suárez já é outra história.