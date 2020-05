Com a mão na taça, Bayern vence com um golaço por cobertura

O Borussia Dortmund vinha oscilando bastante antes da paralisação, mas voltou com mais estabilidade e vinha se desenhando como um sério candidato ao título da Bundesliga.

Por sua vez, o Bayern, apesar de seu ruim início de ano, se recuperou e manteve sua regularidade. E o duelo de gigantes parecia ser bem equilibrado. E foi.

O time de Hans Flick começou pressionando na marcação e viu, já na primeira chegada do Borussia, quase um gol de Haaland. Em bola enfiada, Neuer saiu da área para tirar e a bola sobrou para Haaland, que chutou por baixo das pernas do goleiro mas Boateng tirou em cima da linha.

A jogada dava o tom da partida que todos estavam esperando. Porém, o Bayern não conseguia chutar a gol até os 10 minutos, quando Lewandowski chutou uma perigosa bola rasteira para a defesa de Bürki. Uma perigosa jogada que foi somada ao levantamento consecutivo de Kimmich para Müller na área. Os jogadores subiram, ninguém encostou mas atrapalhou a visão do goleiro, que acabou defendendo no puro reflexo.

E, se pelo lado do Bayern, Boateng havia tirado uma bola em cima da linha, agora foi a vez do Borussia. Gnabry recebeu uma bola por cima na pequena área e chutou rasteiro. A bola passou pelo goleiro, mas Piszczek afastou de calcanhar em cima da linha.

Quando o jogo é equilibrado, até as defesas incríveis acontecem de ambos os lados.

O Borussia respondeu com ataques de Haaland e Hakimi, mas a forte zaga do Bayern sempre estragava os planos aurinegros até que, aos 42 minutos, saiu o gol da partida. Um gol para entrar para a história do clássico.

Kimmich percebeu Bürki adiantado e tocou por cobertura da intermediária. Um golaço indiscutível.

O jogo se encaminhava para o intervalo e uma coisa era certa: Lucien Favre precisava mostrar todo seu poder.

Tivemos um início de segundo tempo com os papéis invertidos. Dessa vez, o Bayern era o dono da bola e mostrou uma vontade incrível de ampliar logo o placar para colocar a mão na taça de uma vez. Goretzka quase ampliou o placar logo no início com um poderoso chute rasteiro no canto, mas o goleiro do Borussia estava esperto e conseguiu fazer a defesa.

Já na parte final do jogo, o time da casa começou a predominar. Com Dahoud e Haaland, o Borussia atacava, mas sem sucesso. Sancho entrou no início do segundo tempo, mas não estava no seu dia.

Ainda recebendo um susto em um lindo chute de Lewandowski na trave, o Bayern de Munique terminou o jogo com um placar magro e a mão na taça. Nada mal para os visitantes.