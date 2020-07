Com doblete de CR7, Juve passa pela Lazio

A disputa foi tão acirrada que, na mesma noite, Cristiano Ronaldo passou de não-artilheiro a estar empatado com Immobile, a ser o novo artilheiro do Campeonato Italiano e terminar empatado novamente com Immobile. Uma noite bastante agitada no futebol italiano.

O jogo começou com uma pressão da Juventus, mas sem achar espaço para os chutes e, aos 10 minutos, Alex Sandro cabeceia uma bola na trave e quase abre o placar para a Juve. Cataldi respondeu com uma bela bomba na intermediária que desviou e passou raspando na trave de Szczesny.

A equipe de Sarri quase abriu o placar em algumas chances claras de gol, como quando Rabiot foi carregando a bola sem qualquer pressão da marcação, chega no meio da área e soltou uma bomba. Strakosha espalmou a bola que ia direto para o ângulo.

E Immobile ainda colocou uma bola na trave ao experimentar da intermediária. Uma bomba que quase acabou no fundo do gol da Juve.

Mas não deu para balançar a rede nesse primeiro tempo para nenhum lado.

Já na volta para a segunda metade, a equipe da casa estava mais agressiva e destinada a conquistar esses valiosos três pontos.

Tanto foi que, no primeiro minuto, CR7 quase abriu o placar. Dybala fez fila na área, conseguiu chutar e CR7, caído, conseguiu tocar na bola. Ela quase entra lentamente no gol mas Lazzari tirou em cima da linha. E no lance seguinte, o próprio português tratou de se redimir.

CR7 soltou uma bomba da intermediária, Anderson desviou com cotovelo na entrada da área e, após análise do VAR, o pênalti para a Juventus foi marcado. E quem melhor que Cristiano para bater a penalidade? O português abriu o placar e ficou empatado na artilharia da Serie A com Immobile.

E apenas 3 minutos depois, o craque português fazia seu segundo gol. Em bola roubada por Dybala de Luiz Felipe no meio-campo, o argentino ficou sozinho para ir até a área com CR7 e tocar no lado para o português apenas empurrar para o fundo do gol que estava sozinho. Muito fácil para ser realidade. Cristiano havia se tornado o novo artilheiro do Campeonato Italiano.

A partir daí foi uma verdadeira busca pelo hat-trick, com direito a bola no travessão cabeceada pelo português e a Lazio soube se segurar bem, até que conseguiu fazer um gol de pênalti.

A bola foi lançada na marca do pênalti e Bonucci levantou o pé muito alto. O jogador acabou chutando o pé de Immobile e a penalidade foi marcada.

Antes do pênalti, CR7 conversou com o goleiro dando dicas para qual lado cair. O goleiro acabou acertando o lado, mas não conseguiu fazer a defesa. Gol de Immobile e a artilharia volta a ficar empatada.

Com o resultado, a Juve abre oito pontos de vantagem para a Inter de Milão e está perto de ser a campeã da Serie A.