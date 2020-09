Com Mbappé, PSG volta a vencer

Depois de superar o coronavírus, Mbappé voltou a campo neste domingo na vitória por 3 a 0 em visita ao Nice. O atacante insistiu com finalizações ao longo do primeiro tempo, até que abriu o placar.

O gol veio em cobrança de pênalti convertida aos 36 minutos, após ele ser derrubado dentro da área. Na comemoração, dedicou o gol a seu companheiro Juan Bernat, que recentemente sofreu grave lesão nos ligamentos do joelho.

Mbappé seguiu ativo pelo lado esquerdo e criou a jogada do segundo gol, marcado ainda no primeiro tempo por Di María. O Nice voltaria do intervalo tentando mudar de postura, mas não conseguiria superar Keyor Navas.

O goleiro evitou o gol dos anfitriões quando foi exigido e contou com a terceira bola na rede para não correr mais riscos. Aos 67 minutos, Di María cruzou para Marquinhos fechar o placar.

Ander Herrera e Icardi quase aumentaram a vantagem do PSG, mas acertaram a trave. Mbappé também chegou perto do quarto gol, mas o VAR anulou seu lance aos 77 minutos por impedimento de Draxler.

Com o resultado, o PSG soma seis pontos em quatro partidas disputadas e ocupa a oitava colocação. No próximo domingo, volta a campo em visita ao Stade de Reims pela quinta rodada.