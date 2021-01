Com Neymar e Mbappé, PSG apresenta sua nova camisa

Uma aposta inusitada e inovadora do PSG para a sua quarta camisa desta temporada. Em tons de rosa e roxo, o uniforme do clube parisiense foi inspirada na Via Láctea.

A camisa, explicou o clube, "expressa a criatividade constante do Paris Saint-Germain e de Jordan". “Uma ousadia aclamada há várias temporadas por milhões de fãs em todo o mundo.

O novo uniforme “simboliza a ambição do Paris Saint-Germain de ser o primeiro clube da nova geração” e também “sublinha a vontade de um clube que ousa, de um clube de vanguarda e pioneiro”.

As camisetas trazem as cores “hyper pink, psychic purple y black” que “dão vida ao tema”. Da mesma forma, a jaqueta e shorts usam "uma estampa exclusiva feita a partir do lendário Elephant Print para as Air Jordan 3 de 1987".

A gama é completada por um conjunto de treinamento com um novo monograma 'Paris', na fonte usada pela NASA em seus ônibus espaciais.