Hazard sofre nova lesão e volta a ser desfalque

Junto com Sergio Ramos, Eden Hazard parecia ser a boa notícia desta quarta-feira para o Real Madrid. A dupla treinou com o restante do elenco, mas o belga teve de voltar ao departamento médico.

Conforme comunicado divulgado pelo clube, um exame realizado após o treinamento apontou uma lesão muscular. Segundo 'Carrusel Deportivo' e 'Mundo Deportivo', o problema deve afastá-lo dos trabalhos normais durante um mês e meio.

"Na sequência dos exames realizados hoje ao nosso jogador Eden Hazard pelo Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no recto anterior esquerdo. Pendente de evolução", informou a nota.

Com isso, o belga será desfalque no sábado contra o Huesca e tende a ficar de fora dos duelos contra Valencia e Valladolid. Ele também pode perder as oitavas-de-final da Champions League diante da Atalanta.

O jogador já teve três grandes paradas nesta temporada. A primeira foi entre setembro e outubro, também por problema muscular. Em seguida, contraiu Covid-19 e, no fim de novembro, ficou um mês ausente com nova lesão muscular.

Como destaca informação de 'COPE', Hazard ficou de fora de 54% dos jogos do time madridista por lesão. Ele supera outros atletas que viveram recentes sequências de problemas físicos em Real Madrid e Barcelona, como Bale (26%) e Dembélé (45%).