Com surto de Covid-19 na Inter de Milão, jogo com o Sassuolo é suspenso

O coronavírus segue prejudicando o trabalho da Inter de Milão. Líder do Campeonato Italiano, a equipe de Antonio Conte confirmou novos casos de Covid-19.

Após confirmar os resultados positivos de Danilo D'Ambrosio e Handanovic, o clube informou que Stefan de Vrij e Matías Vecino também estão infectados e iniciaram período de isolamento social.

Devido ao surto no time, a ATS de Milão (Agency for Health Protection of Metropolitan Area of Milan) decidiu suspender a partida desse sábado contra o Sassuolo, pela 28ª rodada.

Com isso, o clube milanês confirmou a interrupção das atividades do time pelos próximos quatro dias. A nova data da partida ainda deverá ser confirmada.

A Inter de Milão lidera com 65 pontos conquistados, nove a mais que o Milan e dez de vantagem sobre a Juventus.