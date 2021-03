Handanovic contrai Covid-19 e vira desfalque da Inter de Milão

Má notícia para a Inter de Milão, que não poderá contar com seu principal goleiro nas próximas partidas. Com Covid-19, Samir Handanovic iniciou o período de isolamento social.

"Samir Handanovic testou positivo para Covid-19 na manhã de hoje. O goleiro nerazzurro já está em quarentena em sua casa", comunicou o clube nesta quarta-feira.

O esloveno é titular absoluto da equipe, que vive a disputa pelo título nacional e lidera a Serie A com 65 pontos, nove à frente do Milan e dez de vantagem sobre a Juventus. A próxima partida é no sábado, quando recebe o Sassuolo.

Aos 36 anos, o goleiro vive sua nona temporada na Inter de Milão. Ao todo, ele soma 379 partidas e 404 gols sofridos. Em 2020-21, são 37 jogos e 39 gols sofridos.