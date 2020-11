Com Tite criticado, Brasil tem melhor início de Eliminatória em 40 anos

Na noite dessa sexta-feira (13), o Brasil venceu a Venezuela por 1 a 0, pela terceira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Dessa forma, a seleção brasileira se consolida como a única com 100% de aproveitamento nessa arrancada rumo ao Qatar. Mesmo muito criticado, Tite consegue números expressivos à frente do esquadrão brasileiro.

A vitória sobre a Venezuela testou um pouco da paciência do torcedor brasileiro, que viu um time desentrosado, lento e pouco agressivo contra um time extremamente defensivo. Ainda assim, o resultado serviu para dar ao Brasil o melhor início de eliminatórias em quase 40 anos.

A última vez que a seleção terminava seu 3º jogo com 100% de aproveitamento foi nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1982. Desde então, o começo da seleção nunca tinha sido tão bom (pelo menos em resultados) como o atual.

Tite assumiu a seleção brasileira no meio das eliminatórias para a Copa de 2018. Sua chegada marcou uma verdadeira guinada no selecionado nacional, que vinha claudicante sob a batuta de Dunga. Seus resultados na competição são tão bons que o Brasil agora pode ostentar 20 partidas invicto em eliminatórias (contando a última edição). O time brasileiro venceu 15 partidas e empatou cinco jogos.

Nenhuma outra seleção da América do Sul conseguiu chegar a números tão expressivos como esse. Entretanto, há um recorde ainda maior, que pertence ao próprio Brasil. Entre 1954 e 1993, a seleção jogou 31 partidas e não perdeu nenhuma.