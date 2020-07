Como Ederson virou solução no Corinthians após temor por sua saída

O volante Ederson tomou as redes sociais após marcar o segundo gol do Corinthians sobre o Oeste, no último domingo, e se credenciar a ser titular da equipe para a partida contra o Red Bull Bragantino, às 19h desta quinta-feira, no Morumbi. Em questão de semanas, ele foi de preocupação a solução no clube.

Não, o jogador não fez nada de errado e é elogiado pelo comportamento profissional que teve desde que chegou ao Timão. O problema foi que, contratado após rescindir com o Cruzeiro por falta de pagamento, ele logo viu seu salário atrasar durante a pandemia da Covid-19 no próprio Corinthians.

Recém-chegado e com o histórico de ter saído recentemente de um clube pelo mesmo motivo, Ederson fez com que o departamento de futebol sempre monitorasse de perto sua situação para evitar repetir o que aconteceu na Raposa. Os contatos, segundo as pessoas ouvidas pela Goal, foram sempre positivos para as duas partes.

Mesmo sem ser conhecido da diretoria e praticamente sem conviver com o restante do elenco devido à paralisação das atividades, Ederson se mostrou compreensivo com a fase financeira vivida pelo Corinthians. O clube, porém, também evitou que o seu atraso chegasse a três meses sem pagamento, algo que seria causa praticamente ganha na Justiça para o jogador.

O assunto chegou a movimentar os bastidores alvinegros quando um ex-dirigente do Cruzeiro criticou a atitude do atleta ao saber da notícia dos atrasos no Corinthians. “Será que fará o mesmo que fez com o Cruzeiro?", escreveu Carlos Ferreira Rocha em seu Twitter.

"Diziam que era um direito dele, tudo bem, mas diante das circunstâncias achei imoral o que ele fez. Que exerça seu direito também no Corinthians", continuou Rocha, rebatido pelo agente de Ederson, Cesar Godoy. "Foi tudo combinado entre as partes", afirmou o empresário.

Agora em vias de ser titular em um mata-mata de Estadual pelo Corinthians, Ederson tem contrato até janeiro de 2025 com o Timão. Aos 21 anos, ele é visto como uma das "oportunidades de mercado" que a diretoria encontrou nesta temporada.