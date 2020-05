Como Talles Magno está conquistando interessados na Europa

Talles Magno quebrou o quinto metatarso do pé enquanto celebrava o carnaval deste ano. Mas a lesão não é a única semelhança entre Neymar e o jovem atacante. A joia vascaína é uma das maiores promessas do futebol brasileiro e já é alvo de diversos clubes na Europa.

Segundo o jornal As, da Espanha, Sevilla, Lazio, Bayer Leverkusen e Benfica têm grande interesse no jogador, mas passam a considerar a operação muito difícil porque o atacante começa a ser observado de perto por alguns gigantes do velho continente. O jornal não revelou quais são esses clubes, mas afirmou que o preço do garoto foi inflacionado e agora gira em torno dos 30 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões).

Com 17 anos até o dia 26 de junho, Talles Magno chamou a atenção do futebol nacional jogando o Campeonato Brasileiro pelo Vasco no ano passado. Em 15 partidas, o jovem mostrou não sentir a pressão e rapidamente se tornou um dos destaques da equipe carioca.

Mas foi no mundial sub-17 que ele despertou o interesse da Europa. Após bons quatro jogos pela competição, ele acabou sentindo uma lesão na coxa e não pôde mais entrar em campo. Mesmo assim, foi considerado por muitos o melhor jogador da competição, que terminou com a seleção brasileira como campeã.

O jornal As também já havia colocado Talles Magno na seleção sub-20 da América do Sul, destacando a habilidade do atacante e sua capacidade de resolver as partidas no último terço do campo, além de poder atuar como ponta e saber fazer gols como um centroavante.

A última lembrança dos europeus talvez seja Richarlison. Atuando aberto pelas beiradas ou mais centralizado, chegou fazendo sucesso e hoje é um dos destaques da Premier League, impressionando pela força física e faro de gol.

Mas enquanto se recupera da lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, o interesse dos europeus também chega para o jogador do Vasco. Apesar disso, ele afirmou que está focado em sua recuperação e espera voltar a jogar futebol o mais rápido possível. Mesmo assim, não escondeu o sonho de jogar na Europa.

“Esse período está tendo muita especulação de eu ir lá para fora, mas esse é justamente o período que eu tenho que manter o foco na minha recuperação”, disse ao canal oficial do Vasco. “Todos sonham em jogar na Europa, mas nesse momento venho trabalhando para ajudar o Vasco, recuperar o mais rápido possível, voltar aos gramados, voltar a fazer o que eu amo, para depois pensar em ir pra Europa. Mas é o sonho de qualquer um”, completou.

Por sua vez, o clube carioca vê no jovem de 17 anos a grande oportunidade para equilibrar as receitas em 2020. Conforme levantamento da Goal mostra, o Vasco está em quinto lugar na lista dos mais endividados do Brasil, com uma dívida de R$ 680 milhões. Além disso, a pandemia do novo coronavírus agravou a situação financeira de praticamente todos os clubes do Brasil.

Diante do cenário geral, Talles Magno deve ser mais uma das promessas do futebol brasileiro a seguir rumo à Europa antes de realmente brilhar em território nacional. A grande questão deve ser apenas saber para onde vai.