Como Thiago Alcântara pode se encaixar no Liverpool?

Um dos nomes mais especulados em Anfield para a próxima é o de Thiago Alcântara. O meio-campista espanhol agrada o treinador dos Reds, Jürgen Klopp, e pode acrescentar habilidade em um meio de campo muito voluntarioso.

Questionado recentemente sobre o jogador, Klopp afirmou: "Ele é um ótimo jogador. Gosto bastante dele, mas é como gosto de muitos outros por aí. É tudo o que tenho a dizer sobre ele."

O espanhol foi peça importante no time do Bayern de Munique nesta temporada, como já era desde 2013, quando trocou o Barcelona pelo time alemão. Algumas lesões atrapalharam Thiago, mas a paralisação do futebol pela Covid-19 o ajudou a terminar a Bundesliga dentro de campo.

Mas o que Thiago pode acrescentar ao Liverpool, que vem com uma base já fortalecida neste setor?

Atualmente, Klopp conta com o capitão Jordan Henderson, o faz-tudo Georginio Wijnaldum e o polivalente Fabinho. Além do trio de titulares, James Milner e Naby Keita aparecem com certa regularidade no setor.

Os três titulares são muito bem vistos no clube. Dificilmente Henderson perderia sua vaga, já que é um dos líderes do elenco. Thiago poderia assumir a posição de Wijnaldum e ter mais liberdade de criação de jogadas no meio de campo, com Fabinho desempenhando um papel mais marcador, como Joshua Kimmich no clube bávaro.

Os chutes de longe e passes longos para os atacantes podem fazer o espanhol se destacar. Vale ressaltar que, na atual temporada, o holandês foi mais presente no ataque do Liverpool do que Thiago foi para o Bayern. Wijnaldum soma 32 chutes a gol na Premier League, enquanto Thiago arriscou apenas 17 finalizações. Ambos anotaram três gols para seus respectivos times.

"Jürgen Klopp tem mais trabalhadores pesados no meio-campo como Jordan Henderson, Fabinho e Naby Keita", disse o ex-Bayern e Liverpool Dietmar Hamann. "Ele poderia usar um jogador técnico como Thiago."

Thiago faz muito bem o trabalho de "box-to-box". Ou seja, ele pode muito bem buscar a bola na defesa para participar do início da criação de jogadas e também chega bem ao ataque, podendo ser uma nova arma para os Reds.