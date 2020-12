Como utilizar Vitinho e a base: alguns dilemas de Rogério Ceni no Flamengo

A vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado (5), deu um pouco de tranquilidade para a semana cheia de treinos de Rogério Ceni no comando do Flamengo. O Rubro-Negro só entrará em campo novamente no próximo domingo (13), contra o Santos, no Maracanã. Desta forma, o técnico ganha tempo para resolver algumas questões importantes como a utilização de Vitinho e mais espaço para os jovens.

Desde que chegou ao clube, Rogério vem sendo pressionado pela torcida por conta dos garotos. Jovens como Natan, que vinha sendo titular com Domènec Torrent e Ramon, que mostrou boa qualidade na lateral-esquerda quando acionado, perderam espaço.

Depois do jogo contra o Botafogo, o Ceni foi questionado em coletiva de imprensa sobre o sumiço desses garotos e foi direto ao dizer que no seu entendimento ainda não estão prontos.

"Ele (Ramon) tem a concorrência de um jogador que eu gosto muito e o torcedor também que é o Filipe, temos o Renê também. O Natan eu tenho observado todos os dias, vem crescendo, eu acompanho todos os dias. Quando estiverem prontos vão ser usados", isse o treinador.

Internamente, Ceni já comentou com algumas pessoas que vem conhecendo os garotos aos poucos e que agora terá mais tempo para aprofundar o conhecimento e corrigir o que entender necessário. Mesmo estando em atividade no futebol brasileiro antes de assumir o Flamengo, o treinador se dedicava exclusivamente ao Fortaleza e, por isso, tem pouco conhecimento sobre as "novidades" do Rubro-Negro.

Para o confronto contra o Santos, por exemplo, Rogério Ceni não terá Gustavo Henrique, suspenso. O zagueiro agrada bastante o técnico, principalmente nos treinos. Desta forma, Natan disputará uma vaga com Léo Pereira, já que Rodrigo Caio é titular absoluto.

COMO MELHOR APROVEITAR VITINHO

Outro jogador que vem agradando a Rogério Ceni é Vitinho. O atacante, inclusive, ganha muita atenção do novo comandante durante os treinos. O desafio de Ceni, no entanto, é achar uma maneira de contar com o melhor do atleta em um momento de muitas críticas da torcida.

Contra o Racing, por exemplo, o fato de ter tirado Arrascaeta e Everton Ribeiro de campo e deixado Vitinho, que acabou perdendo duas grandes oportunidades, irritou a torcida. Não é de hoje que os rubro-negros esperam mais do camisa 11 e ele vem convivendo com muitas cobranças.

A decisão surpreendeu até mesmo o elenco, que não entendeu a opção do treinador. No entanto, conforme trouxe a reportagem de Goal, Ceni tem o respaldo dos principais líderes do time, que gostam do trabalho do técnico.

Entre todos os jogos de Rogério Ceni sob o comando do Flamengo, Vitinho foi utilizado em sete, começando como titular em cinco deles - contra Racing no Maracanã, São Paulo (os dois jogos), Atlético-GO e Coritiba. Contra o Racing, na Argentina, e o Botafogo, ele entrou no decorrer da partida.

Mas o que Ceni vê em Vitinho? O treinador gosta das características do atacante, velocidade, drible e os chutes de média e longa distância, o grande problema é que o torcedor hoje não está na mesma sintonia.

Diante deste cenário, Ceni vai precisar administrar o desejo que tem de sempre contar com Vitinho enquanto a torcida já não tem tanta paciência para o camisa 11.