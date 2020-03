Contra o coronavírus, Inter de Milão doa 300 mil máscaras

O presidente da Inter de Milão, o chinês Steven Zhang, doou 300 mil máscaras às autoridades italianas envolvidas no combate do coronavírus, que já causou 1.016 mortes e mais de 15.000 pessoas infectadas no país.

"FC Internazionale Milan e Suning International (proprietária do clube) decidiram doar 300 mil máscaras e outros materiais, incluindo roupas de proteção e produtos de desinfecção, à Proteção Civil para combater a emergência causada pela disseminação do coronavírus", informou a Inter em uma declaração.

Zhang também ofereceu sua disponibilidade para ajudar a comprar outros materiais necessários para tentar ajudar diante da situação que forçou o governo a fechar todos os negócios dentro de seu território, exceto aqueles que oferecem serviços essenciais, como supermercados e farmácias, até 25 de março.

"Esperamos que a experiência bem-sucedida da China na luta contra o coronavírus possa ajudar a impedir a rápida disseminação do vírus na Itália. Continuaremos e fortaleceremos nossa contribuição para sustentar a Itália na luta contra a emergência", disse Zhang em declarações publicadas na página oficial do clube na internet.

Nos últimos dias, a Roma deu sua contribuição na luta contra a emergência. Junto com vários jogadores também de Junventus e Napoli, o clube realizou doações para um hospital na capital.

Até agora, houve dois casos positivos de coronavírus entre os jogadores italianos da Série A: o zagueiro da Juventus de Turim Daniele Rugani e o atacante da Sampdoria Gabbiadini.

As duas equipes e seus respectivos departamentos técnicos, além das pessoas de clubes adversários que estiveram em contato com elas, estão atualmente em quarentena.