Copenhague quer colocar 10.500 torcedores no estádio!

O mundo do futebol tenta voltar à normalidade. Isso envolve o desenvolvimento de planos para tentar incorporar gradualmente os fãs às arquibancadas, algo impensável hoje.

O Copenhague, para contar com apoio de seus torcedores, planeja colocar 10.500 torcedores em seu estádio. Para tentar contornar as leis, ele criará cubículos de 500 fãs cada, o máximo permitido.

Segundo o próprio clube, neste final de semana haverá uma reunião entre o governo e as diferentes partes para a reabertura gradual na Dinamarca. E um dos tópicos a ser discutido será justamente o público nas partidas de futebol.

A intenção do Copenhague é criar 21 espaços, chamados "salas", nos quais haverá 500 torcedores sentados, o que perfaz um total de 10.500 torcedores no estádio.

"Com este plano, seguimos as regras de número esperado e tomamos as medidas necessárias em relação aos nossos visitantes a partir do momento em que eles chegam ao local. Há muito mais detalhes no plano, no campo, na distância, na limpeza e nas informações. Os dinamarqueses mostraram que podem lidar muito bem com isso", disse Lars Bo Keppesen, diretor da Parken Sport & Entertainment.