Corinthians tenta com Jemerson o que já deu certo com Gil e Pablo

O Corinthians anunciou nesta sexta-feira (6) a chegada do zagueiro Jemerson, que estava no Monaco, da França, como novo reforço para a temporada. Apesar de o momento do time não ser nada bom, o clube tenta apostar em uma estratégia que já deu certo no passado com outros defensores, como Gil e Pablo.

Jemerson se destacou no futebol brasileiro atuando pelo Atlético-MG, nas temporadas de 2014 e 2015 - na última delas, o Galo disputou o título do Brasileirão com o Corinthians, mas o troféu ficou com os paulistas.

Então, após o destaque em território nacional, o jogador foi comprado pelo Monaco, para onde se transferiu na temporada 2015/16. Na França, Jemerson teve bons momentos, principalmente na primeira metade da passagem. Ainda em 2017, ele disputou uma vaga para a Copa do Mundo de 2018 até o último momento, mas perdeu para Pedro Geromel, do Grêmio.

Contudo, apesar de o início de carreira promissor, o zagueiro de 28 anos estava em baixa no clube francês, principalmente após a chegada do treinador Niko Kovač. Então, sem jogar há nove meses, ele acertou sua rescisão com o Monaco, após o Corinthians desembolsar cerca de R$ 4,5 milhões para fechar o negócio.

Mas essa não é a primeira vez que o Alvinegro do Parque São Jorge decide apostar em defensores que estão em baixa no futebol francês, e as experiências anteriores deram muito certo para o clube.

A primeira aposta foi com Gil, em 2013, que na época estava no Valenciennes. Na França, o atleta tinha feito apenas 15 partidas antes de acertar seu retorno ao Brasil. Mesmo chegando com certa desconfiança, ele se tornou um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro e da história recente do Corinthians, sendo peça fundamental na conquista do Brasileirão em 2015.

Atualmente, ele está em sua segunda passagem pelo Parque São Jorge e é um dos jogadores de maior referência dentro do elenco Alvinegro.

Depois de Gil - que deixou o Corinthians após a conquista do Brasileirão de 2015 -, o Timão fez uma nova aposta, desta vez com Pablo. Sem atuar pelo Bordeaux no início da temporada 2016/17, ele chegou por empréstimo para fazer dupla de zaga com Balbuena, e mais uma vez a história se repetiu.

Mesmo pouco conhecido entre os torcedores, o defensor se tornou um dos grandes zagueiros do futebol nacional e foi fundamental para as conquistas do Paulistão e do Brasileirão, ambas em 2017. Porém, após o fim do empréstimo, as partes não chegaram a um acordo e ele acabou retornando à França.

Além deles, algo parecido aconteceu com Danilo Avelar, que também chegou desacreditado do Amiens. Apesar de ter um início difícil no clube, ele aos poucos foi se tornando importante no elenco, principalmente após ser improvisado na zaga - sua lesão foi um dos motivos que fez o Timão ir atrás de mais um zagueiro.

Agora, a aposta se dará com Jemerson. É verdade que o momento atual do Corinthians é difícil, bem diferente do que era entre 2013 e 2017, e que ele não atua desde o início do ano, o que pode fazer com que sua estreia demore um pouco para acontecer. Mesmo assim, ele chega para ser titular, justamente ao lado de Gil, e recuperar a boa forma defensiva que o Corinthians teve na última década