CR7 elogia Vinicius por desafio aceito pelo brasileiro

Vinicius sempre se declarou um admirador de Cristiano Ronaldo. Ele mostrou ISSO em algumas declarações e no último 'Clásico', no qual marcou o gol que abriu o placar e garantiu a vitória. Ele comemorou o gol ao estilo CR7, sem saber que o português estava nas arquibancadas. E agora seu idílio particular teve continuidade nas redes sociais.

O atacante da Juventus lançou um desafio de abdominais que muitos jogadores seguiram. Entre eles Vinicius, que publicou seus resultados. 125 em 45 segundos, 17 atrás do português.

Cristiano Ronaldo repostou a publicação de Vinicius em seu story na qual ele o parabenizou de uma maneira muito particular: "No nível da comemoração de seu último gol", escreveu ele.

O português, portanto, não pode se gabar de liderar o desafio que ele propusera, já que o atleta sul-africano Caster Semenya conseguiu superá-lo.