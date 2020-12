CR7 sobe no 2º andar para fazer um golaço de cabeça!

A Juventus tratou de sacramentar o jogo contra o Parma muito cedo, em um jogo que os de Pirlo saíram à frente com um gol oportunista de Kulusevski.

Após tal gol, a 'Vecchia Signora' continuou dominando e conseguiu o 2 a 0 graças a Cristiano Ronaldo, autor de um golaço de cabeça.

Álvaro Morata cruzou e CR7 cabeceou subindo no 2º andar, mais alto do que todo mundo e cabeceando firme no alto do gol do Parma.

Luigi Sepe, o goleiro rival, apensa ficou parado observando como o português ia prolongando sua boa fase, interrompida apenas com o pênalti perdido contra o Atalanta.