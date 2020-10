Cristiano Ronaldo testa positivo para Covid-19

Cristiano Ronaldo teve resultado positivo para Covid-19 e não enfrentará a Suécia nessa quarta-feira, na próxima partida de Portugal pela Liga das Nações.

Em comunicado emitido nesta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que o atacante está sem sintomas e já foi submetido ao isolamento.

"O internacional português está bem, sem sintomas, e em isolamento. Na sequência do caso positivo os restantes jogadores realizaram novos testes esta terça-feira de manhã, todos com resultado negativo, e estão à disposição de Fernando Santos para o treino desta tarde, na Cidade do Futebol", anunciou a FPF.

Com isso, o jogador inicia uma quarentena de pelo menos dez dias e vira desfalque para o jogo dessa quarta-feira, às 19h45 (hora portuguesa), em Avalade. Ele terá de passar pelos procedimentos previstos pelo protocolo para retomar o trabalho com a Juventus.

A equipe de Turim deverá ter a ausência do português na partida contra o Crotone. Ele também é presença improvável para o jogo diante do Dínamo de Kiev, pela Champions League, marcado para 20 de outubro.

Mais provável e mais importante é o compromisso do dia 28 deste mês, quando o Barcelona vai a Turim para disputar com a 'Vecchia Signora' a segunda rodada da fase de grupos da competição continental. Faltam 14 dias para isso, de modo que Cristiano chegaria a tempo caso os prazos sejam cumpridos.