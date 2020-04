VÍDEO: gol de bicicleta de Cristiano Ronaldo completa dois anos

O golaço de bicicleta que Cristiano Ronaldo marcou contra a Juventus ficou para a história. O português, que ainda atuava pelo Real Madrid, foi reverenciado pelos torcedores italiano após acertar um movimento perfeito para fazer um dos gols mais bonitos da história da Liga dos Campeões.

Juventus e Real Madrid se enfrentavam no primeiro jogo das quartas de final do torneio europeu no dia 3 de março de 2018. O jogo já estava 2 a 0 para o Real Madrid. Após uma falha de Chiellini e Buffon, Cristiano Ronaldo aproveitou a sobra, tocou para Carvajal, que se posicionou e cruzou novamente para o português acertar um dos chutes mais marcantes da história.