Cristiano Ronaldo tem diversas virtudes que o fazem ser um dos melhores jogadores do mundo nas últimas décadas. Entre essas qualidades, está sua capacidade de converter bolas paradas em gol.

Na Juventus, demorou mais do que se poderia imaginar para o primeiro gol do português em cobrança de falta. Mostramos no vídeo o gol, contra o Torino, que acabou com essa espera.