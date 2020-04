Cristiano Ronaldo no Real Madrid, uma volta improvável

Enquanto na Itália aumentam rumores sobre o retorno ao Real Madrid de Cristiano Ronaldo e até o 'Corriere dello Sport' publicou que a Juventus pode ser forçada a se separar do craque, jornais espanhóis foram rápidos em descartar o possibilidade.

'AS' e 'Marca' destacam o bom relacionamento de Cristiano Ronaldo com Florentino Pérez, mas descartam que o presidente faria um esforço financeiro tão grande para recuperar sua estrela.

Essa opção "não entra nos objetivos do clube" a curto prazo, aponta 'AS'. Pela idade do português, dificilmente se tornaria um plano interessante para médio ou longo prazo. Ainda segundo o jornal espanhol, a diretoria considera que o tempo de CR7 no clube já passou, por mais que o atacante ainda possa contar um retorno.

Cristiano Ronaldo tem contrato caríssimo. Esse seria um dos motivos pelos quais a Juventus não colocaria grandes obstáculos à sua partida. 'Corriere dello Sport' chegou a afirmar que o clube de Turim cogitaria se separar do craque por cerca de 60 milhões de euros, praticamente metade do que pagou por ele em 2018.

Enquanto isso, 'Marca' afirma que o português não tinha muitos vínculos no grupo do Real Madrid. Sim, todos o admiravam e elogiavam por sua performance inrível, mas apenas Marcelo era um grande amigo do atacante na capital da Espanha.

Além disso, os espanhóis não aceitariam pagar o mesmo que antes por Cristiano Ronaldo. Parece, portanto, muito mais viável que ele continue em Turim pelo menos nesta temporada e na próxima. Em breve, chegará a hora de avaliar as possibilidades para seu futuro, já mais perto da reta final da carreira.