Cristiano Ronaldo pode voltar ao Real Madrid?

Quando deixou o Real Madrid em 2018, Cristiano Ronaldo se desvinculou totalmente de sua antiga vida na Espanha. Dizia-se que Marcelo era o único elo restante entre o clube merengue e o craque português. Essa postura mudou totalmente nos últimos meses uma possível volta de CR7 para o Santiago Bernabéu já não é mais tão distante como se imaginava há tempos atrás.

Cristiano Ronaldo parece estar se reaproximando de sua antiga casa. Segundo o Marca, tudo começou em março deste ano, quando o atacante mandou mensagens para o presidente do Real Madrid Florentino Pérez pedindo um camarote para assistir ao El Clássico. Até nas redes sociais o português celebrou a vitória merengue.

Recentemente, reencontrou ex-companheiros da época de Madri e tirou foto com vários deles como Pepe, Sergio Ramos, Luka Modric e Mateo Kovacic, mostrando uma reaproximação com os merengues justamente quando seu futuro na Itália parece questionado.

O futuro do português ainda é uma incógnita. Com contrato até junho de 2022 na Juventus, algumas publicações noticiam que a crise econômica causa pela pandemia seria o principal motivo do time bianconeri querer vender o craque ou até mesmo trocá-lo. O PSG surgiu como uma possibilidade de CR7 continuar sua carreira e uma troca com Neymar chegou a ser veiculada.

No entanto, o retorno para o Real Madrid não é tão simples. Até o momento, os merengues não externam nenhuma intenção de contratar Cristiano Ronaldo de volta. O sistema tributário da Itália ainda é um atrativo para o atacante e ele não encontrará algo parecido em outros países da Europa e assim como a Juve, o time da capital espanhola também foi prejudicado financeiramente com a pandemia.

Mude de clube ou não, o português se reaproximou de Los Blancos e a relação entre clube e ídolo é bem melhor do que era quando ele partiu para a Itália. E embora alguns dirigentes não gostem da ideia de uma segunda passagem de Cristiano Ronaldo pelo Santiago Bernabéu, os 450 gols em 438 jogos com a camisa merengue sempre pesam à favor do craque.