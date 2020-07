Dani Alves fica sem titulo pela primeira vez em 14 anos

O jogador com mais títulos na história do futebol passará 2020 sem conquista alguma. Daniel Alves não está acostumado com um ano inteiro sem nenhuma conquista, mas assim será em 2020. Desde 2006, o agora camisa 10 do São Paulo conquista, pelo menos, um título em cada ano.

O Campeonato Paulista era a única chance de título do São Paulo em 2020, já que o fim do Campeonato Brasileiro e as finais da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, torneios que o Tricolor ainda disputa, foram adiadas para 2021.

O São Paulo foi eliminado do Paulistão pelo Mirassol, que venceu em pelo Morumbi por 3 a 2, aumentado a coleção de vexames do Tricolor nos últimos anos. O clube não conquista o estadual desde 2005. Lembrando que o último título que o São Paulo conquistou foi a Copa Sul-Americana de 2012.

Em sua longa carreira, Dani Alves conquistou nada menos do que 41 títulos, somando todos os clubes por onde passou e a seleção brasileira. O último ano que o jogador passou sem conquistar nada foi em 2005, mas na temporada 2005/06 venceu a Copa da Uefa pelo Sevilla (a final aconteceu em 2006).

A última taça que o lateral/meia conquistou foi a Copa América de 2019, pouco antes de ser contratado pelo São Paulo.