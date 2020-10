Diniz, Dani Alves, diretoria... Protesto aumenta pressão no São Paulo

O São Paulo teve mais um sinal neste sábado de que a pressão no clube vai aumentar ainda mais depois da queda precoce na fase de grupos da Copa Libertadores da América , confirmada com a derrota diante do River Plate na última quarta-feira.

Cerca de 100 torcedores, segundo informações do site GE, foram ao CT do clube na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, e fizeram um protesto pacífico. O policiamento foi reforçado e três faixas da Avenida Marquês de São Vicente foram interditadas.

A diretoria mais uma vez foi alvo (desde o presidente Leco até o ídolo Raí), assim como o técnico Fernando Diniz, além de jogadores como Arboleda, Juanfran, Reinaldo, Tchê Tchê, Vitor Bueno e Pablo.

Desta vez, nomes como o do goleiro Tiago Volpi e do meia Daniel Alves, antes com certa moral com a torcida tricolor, também não foram poupados - o segundo com uma alusão ao polêmico samba enquanto se recuperava de lesão .

Torcedores do São Paulo têm feito manifestações desde a queda vexatória diante do Mirassol , nas quartas de final do Campeonato Paulista, em especial com faixas contra a diretoria na frente do Morumbi em dias de jogos.

Sem vencer há seis jogos, o Tricolor espera ao menos amenizar a pressão com um triunfo diante do Coritiba, neste domingo, no Couto Pereira. O time de Diniz inicia a rodada na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos.