"Daniela disse que ia acabar com a minha carreira"

A imagem de Sebastián Villa foi manchada por uma publicação de sua parceira Daniela Cortés, com que denunciou supostos maus tratos com fotos e um texto.

A ex-namorada do futebolista também foi a público contar casos parecidos e o jogador teve que comparecer à justiça.

Por disso, o jogador do Boca Juniors teve depôs diante da promotora Verónica Pérez através de uma videoconferência.

O jornal 'Olé' teve acesso às declarações, em que Villa negou o que foi relatado e se disse vítima de agressão e extorsão por Daniela Cortés.

Uma das discussões teria a ver com dinheiro, já que Villa argumentou ele havia perdido uma quantia ao voltar de Medellín. O jogador diz que Daniela confessou ter tomado esse dinheiro.

"Ela me dizia que eu não poderia deixá-la porque acabaria com minha carreira, que faria o que fosse necessário para danificar minha imagem para me fazer parecer um lixo", disse Villa.

Villa disse que ligou para seu empresário para dizer que não queria morar com Daniela e que saiu de casa, momento em que ele teria gravado um vídeo mostrando ter sido agredido.

"Daniela me bate e me chuta. Joga uma vela em mim e me dá um soco na boca. Eu tenho provas disso", continuou ele.

Para finalizar, o jogador do Boca Juniors garantiu que nunca exerceu violência contra sua ex-companheira e disse não saber nada sobre as lesões nas fotos públicadas por ela.