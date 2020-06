Davies e Rashford, dois craques que o Barcelona deixou escapar

A história das maiores equipes é cheia de transferências de estrelas que não ocorreram e acabaram sendo grandes nomes em outro clube. Se falamos de Barcelona e Real Madrid, temporada após temporada, são cogitados inúmeros jogadores como reforços que, por um motivo ou outro, acabam não assinando.

No caso de jovens, esses tipos de erros são ainda mais fáceis de ocorrer. É difícil prever quem realmente vai se tornar um craque.

Para o Barcelona, isso aconteceu com Mbappé e Dembélé. Ele teve a chance de assinar com os dois, mas decidiu pelo que não deveria. 'Mundo Deportivo' lembrou nesta segunda-feira outras duas promessas que escaparam e vieram a brilhar com outras camisas.

Um deles é Alphonso Davies, o lateral-esquerdo do momento, que o Barcelona rejeitou em 2017 por não querer pagar oito milhões de euros por um jogador que iria diretamente para o time B aos 17 anos. Hoje, aos 19 anos, é um dos destaques do Bayern.

O outro jogador de futebol que o time catalão poderia ter contratado é Marcus Rashford. Em 2018, a diretoria pensou em contratá-lo. O inglês rescindiria o contrato em 2020 e os espanhóis queriam que o ele pressionasse o Manchester United para ir ao Barcelona.

Rashford acabou reconsiderou a ideia e preferiu liderar o ataque na Premier League em vez de iniciar uma experiência incerta no Camp Nou. Dois anos depois, o Barcelona ainda procura um atacante.