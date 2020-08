De jogar na Segunda Divisão Holandesa a ser a nova sensação do PSG

Aos 20 anos, Mitchel Bakker está vivendo um sonho em Paris. Um sonho que há pouco mais de 12 meses parecia inalcançável quando defendia a camisa do Jong Ajax, a equipe B da famosa equipe de Amsterdã.

O lateral esquerdo jogou na Segunda Divisão da Holanda, esperando por uma oportunidade permanente em um primeiro time que era o centro do mundo por seu tremendo papel na Liga dos Campeões 2018-19.

No entanto, a ligação que chegou a seu agente era de um Paris Saint-Germain que estava interessado em seus serviços. O jovem holandês não hesitou e fez as malas rumo à Cidade Luz para iniciar uma aventura ainda melhor.

Bakker estreou com o PSG em um amistoso de pré-temporada contra o Dynamo Dresden, no qual jogou 34 minutos. Era 16 de julho de 2019. Sua estreia oficial, no entanto, não chegou até 29 de janeiro de 2020, em um duelo da Copa da França contra o modesto Pau.

Foi o primeiro passo de um Bakker que, pouco a pouco, conquistou Thomas Tuchel e só foi parado pela pandemia. Antes disso, Bakker foi titular pela primeira vez e jogou os 90 minutos das quartas de final da copa mencionada contra o Dijon.

Pouco depois, ele estreou na Ligue 1 contra o Amiens com mais 90 minutos para a sua conta. Após a suspensão do Campeonato Francês, seu bom trabalho pode ser esquecido, mas o treinador alemão continua acreditando nele.

Ele jogou 168 minutos nos três amistosos do PSG há algumas semanas (com três partidas) e sua consagração final ocorreu alguns dias atrás, quando ele começou jogando na final da Copa contra o Saint-Étienne.

O jovem Mitchel cumpriu mais um jogo completo, começando nos onze iniciais e terminando o jogo na grama. O holandês conquistou sua segunda titularidade em alguns meses, embora tenha um gosto muito melhor do que o da Ligue 1 devido à sua importância.

Agora, com esses 20 anos, o ex-Ajax apresenta um futuro que é mais do que promissor e, provavelmente, cheio de mais sucessos. E nesta sexta-feira pode ser o primeiro deles na final da Copa da Liga contra o Olympique de Lyon.