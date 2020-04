Defederico brinca com o gosto de Agüero com as mulheres

O jogador do Agropecuario esteve no Instagram ao vivo com Mar Tarrés, uma influenciadora que perguntou sobre o gosto do seu compatriota e jogador do Manchester City, 'Kun' Agüero.

"Não estou falando do fã de gordinhas, eu gosto de mulheres... não sou o 'Kun', que é conhecido assim", disse o jogador da Primera Nacional.

Mais tarde, Defederico quis recuar e lembrou-se de Karina e Giannina Maradona como duas mulheres muito bonitas. Além disso, Agüero teve um filho com a segunda, chamado Benjamin.