Deulofeu jogou com Messi, mas prefere Ronaldinho

Gerard Deulofeu, jogador de 26 anos contratado pela Udinese na última janela, vive um momento de luta contra uma grave lesão de joelho no ligamento cruzado. O problema aconteceu ainda quando atuava pelo Watford e também foi assunto de sua entrevista concedida aos meios oficiais da Serie A.

"Me sinto diferente em relação a quando estava no Milan (2017). Agora, depois de dois anos e meio no Watford, acredito que sou um jogador muito diferente. Quero ajudar a equipe e veremos o que acontece. Trabalhei muito nos últimos sete meses. Sinto muita saudades do campo", disse Delofeu.

O atleta formado nas categorias de base do Barcelona também foi questionado sobre sua época no gigante catalão e a experiência de trabalhar ao lado de Lionel Messi, a quem classificou como "uma pessoa incrível". O jogador da Udinese teve que escolher entre o argentino e Ronaldinho.

"Para mim, Ronaldinho é o melhor jogador de sempre. Eu o conheci. Fui ver uma partida no Camp Nou e ele estava sentado ao meu lado. Foi uma experiência maravilhosa", respondeu Deulofeu.