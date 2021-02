Apesar de duas trocas de técnicos, irregularidades ao longo da temporada e susto com derrota no último jogo, o Flamengo contou com o empate do Inter para manter o título de campeão brasileiro de futebol.

Confira no vídeo acima como foi o discurso de Rogério Ceni no vestiário do Morumbi antes da derrota para o São Paulo.