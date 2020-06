Divisões inferiores decretam campeões na Inglaterra

Está confirmado pela EFL, reponsável pelas divisões menores do futebol inglês, após uma reunião realizada nesta terça-feira. A intenção inicial era encurtar a temporada, mas o acordo final determinou o término das competições com efeito imediato.

A classificação final foi determinada com base nos pontos por partida disputada. O Coventry City foi proclamado campeão da terceira divisão e passará à Championship (segunda) com o Rotherham United.

O 'playoff' para os demais que subirão será disputado por Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth e Fleetwood Town. Os rebaixados são Tranmere Rovers, Southend United e Bolton Wanderers.

Na League Two, a quarta divisão, o Swindon Town foi decretado campeão, também com um sistema de pontos por partida disputada. Crewe Alexandra e Plymouth Argyle ficaram, respectivamente, com o segundo e o terceiro lugares e subirão para a terceira divisão.

O 'play off', que será realizado nos dias 18 e 22 de junho em um formato de ida e volta, será disputado pelo Colchester United contra o Exeter City e pelo Northampton Town contra o Cheltenham Town. A final será realizada em Wembley em 29 de junho.

A única equipe rebaixada, aguardando confirmação de que a próxima edição da Quinta Divisão pode ser disputada, é o Stevenage.