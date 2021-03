Do que o Grêmio precisa para avançar na Libertadores?

O Grêmio não tomou conhecimento do Ayacucho, em sua estreia na pré-Libertadores. Venceu os peruanos por goleada, 5 a 1, no Rio Grande do Sul e praticamente já garantiu sua presença na próxima fase da eliminatória que garante classificação para a fase de grupos do torneio continental.

David Braz, Ferreirinha, Diego Souza (duas vezes) e Gui Azevedo marcaram os gols da equipe comandada por Renato Portaluppi. O Ayacucho descontou na metade final do encontro, com o zagueiro Quina.

O jogo de volta está marcado para a próxima terça-feira (16), e apenas uma hecatombe tira o Tricolor Gaúcho desta Libertadores. A vantagem é gigantesca e a equipe comandada por Renato Portaluppi pode até mesmo perder por margem considerável que avança para o próximo mata-mata desta fase eliminatória.

Com os 5 a 1 debaixo do braço, evidente que qualquer vitória ou empate servem para o Grêmio. O Tricolor também avança em caso de derrotas por 1 a 0, 2 a 0 e até 3 a 0 que se classifica. Um triunfo por 4 a 0 serviria aos peruanos por causa do critério de gol qualificado. Se perder por 5 a 1 o confronto ainda vai para os pênaltis. Ou seja, se fizer um golzinho o clube gaúcho já obriga os peruanos a terem que marcar seis vezes para avançarem.