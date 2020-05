Doze anos da primeira Champions de Cristiano Ronaldo

Foi a primeira final da Liga dos Campeões (incluindo a Copa da Europa) em que duas equipes inglesas se enfrentaram. Manchester United e Chelsea se enfrentaram no Estádio Olímpico Luzhniki, em Moscou. Foi a primeira Champions de Cristiano Ronaldo, embora ele estivesse perto de não poder comemorar.

Mais do que a primeira Champions, foi 'sua' Champions. Ele foi o artilheiro do torneio (oito gols, um na final) e, aos 23, acabou levantando o 'Orelhuda' em Moscou.

Cristiano abriu o placar naquela noite em Moscou, mas o Chelsea, por meio de Lampard, igualou o placar. O jogo chegou aos 90 minutos primeiro e depois aos 120 com o empate em um a um. Teve que acabar sendo resolvido nos pênaltis.

E lá o português viveu seu momento crítico. Os 'demônios vermelhos' começaram chutando, e Tevez marcou o seu. Ballack respondeu pelos 'blues' marcando seu gol, e Carrick colocou o United à frente novamente.

Chegou a vez de Belletti, e voltou com Cristiano, mas a estrela emergente do United errou sua cobrança. O Chelsea assumiu a liderança na corrida através de Lampard, e Cristiano caiu em lágrimas, com o coração partido.

Ele passou de sentir o herói da noite para o vilão. Hargreaves e Cole marcaram e Nani fez o mesmo pelo United. E assim John Terry equilibrou a balança chutando para fora.

Seu erro na cobrança deu à United uma 'meia-final'. Se ele tivesse feito, o Chelsea teria vencido, mas não ganhou. O pênalti entrou em morte súbita. Anderson, 'Golden Boy' de 2008, fez seu gol.

Kalou respondeu com igual sucesso e Giggs, à prova de fogo, também. Nicolas Anelka cobrou o pênalti e errou, dando a vitória ao Manchester United.

As lágrimas de Cristiano se transformaram em alegria, e foi Terry quem chorou amargamente. O ainda jovem Luso tocou o céu da Europa pela primeira vez. Ele o faria mais quatro vezes, com o Real Madrid, e estava prestes a repetir no ano seguinte, antes de ir para a Espanha, mas o Barcelona de Guardiola o privou da coroa dupla.