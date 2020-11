"É decepcionante sofrer um gol com um homem a mais"

O Barcelona, ​​com um Leo Messi que entrou em campo no começo do segundo tempo, Antoine Griezmann perdendo um gol atrás do outro e uma retaguarda com mais dúvidas do que certezas, venceu este sábado o Real Betis, na nona rodada da LaLiga.

Após o apito final, o técnico Ronald Koeman analisou o jogo em entrevista coletiva: "Merecíamos a vitória e também ter marcado mais gols antes do intervalo. Tivemos muitas oportunidades e perdemos o pênalti. E foi tudo terminado em apenas 1 a 1".

“Mas no segundo tempo mantivemos o espírito de equipe e marcamos cinco que poderiam ser mais. É uma vitória importante: precisávamos dos três pontos depois dos últimos resultados. Estivemos bem, mas é uma decepção sofrer um gol quando se tem um homem a mais em campo. No geral a equipe foi boa e a vitória é merecida ”, acrescentou.

Koeman falou sobre Messi ter começado no banco: "Falamos que ele sentia algum mal-estar desde o jogo com o Dínamo de Kiev. Decidimos que o melhor era deixá-lo no banco, caso precisássemos dele. Sem mal-estar, ele teria sido titular. Sabemos quem ele é e não tenho dúvidas sobre ele. Vejo-o trabalhar todos os dias. Não começou jogando, mas na segunda parte foi muito importante”.

O lugar do argentino foi ocupado por Ousmane Dembélé. “Estou feliz com ele, fisicamente está cada vez melhor. É um jogador que sabe vencer no mano a mano. Fez um grande jogo e aos poucos vai ganhando ritmo”, disse.

Ele também ficou satisfeito com um Griezmann que errou muito: "Estou feliz com seu trabalho. Ele perdeu um pênalti e não converteu suas chances. Teve azar, mas está sempre lá para marcar. Mentalmente, isso afeta. Mas ele tem confiança em si mesmo e marcou um gol. Leo deu uma grande assistência sem tocar na bola".

Com o apito final, Koeman e Manuel Pellegrini, treinador do Betis, conversaram durante vários segundos. "Ele reclamou do momento do pênalti. Ele pode entender. Mas não sou eu que vou falar sobre o que ele me disse", acrescentou.