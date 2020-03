E o que acontecerá com Bale?

Bale estava prestes a partir no verão passado para a China. Finalmente, o galês ficou no Real Madrid, mas os problemas físicos que ele teve não lhe permitiram continuar.

A equipe merengue estaria pensando no ponta para liberar massa salarial, garantiu o "Daily Mail". O objetivo não é outro senão ganhar dinheiro e espaço para Kylian Mbappé chegar no verão.

Dessa forma, existem vários destinos possíveis para Bale no futebol. O mais próximo é a Premier League, uma competição que ele conhece bem depois de jogar seis temporadas no Tottenham.

A Inglaterra não é o único lugar, apesar do possível interesse do Manchester United. A Superliga Chinesa perdeu peso após o decreto do governo que tornaria sua transferência mais cara.

Sem sair da Europa, a Serie A. A fonte citada fornece equipes dispostas a contratar o galês para a Inter de Milão e a Juventus, embora convencer o jogador seja uma tarefa árdua.

Finalmente, e mais longe, a MLS aparece. O Inter Miami, de David Beckham, poderia tirar proveito da falta de minutos do galês para realizar sua grande contratação no primeiro ano da franquia.

Com o mundo do futebol paralisado pelo COVID-19 e o verão se aproximando, Gareth Bale vê como sua partida poderia se materializar após vários anos de dúvidas.