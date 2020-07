Eliminado outra vez: São Paulo coleciona vexames nesta década de Paulistão

A edição 2020 do Campeonato Paulista teve sua primeira grande zebra tão logo começou a fase mata-mata. Nesta quarta-feira (29) o Mirassol fez bom proveito de suas chances e bateu o São Paulo por 3 a 2 nas quartas de final – tendo um herói improvável que chegou ao clube pensando apenas em manter a forma.

Ainda no gramado, após a derrota, o técnico Fernando Diniz não escondeu o baque – pelo grande favoritismo e por saber que a pressão sobre o seu trabalho deverá aumentar bastante nas próximas semanas.

Classificou o Corinthians semana passada, perde do Mirassol com 17 jogadores a menos dentro do Morumbi em uma decisão, parabéns. O pior do São Paulo são vocês mesmos, segura a crise agora!