Espanha transforma uma derrota em um empate no último minuto

Alemanha e Espanha entraram em campo pela primeira rodada da Liga das Nações da Europa 2020-21, na cidade de Stuttgart. Em uma partida bem movimentada, o empate ficou de bom tamanho.

Com equipes titulares bem modificadas, tanto Luis Henrique como Joachim Löw apostaram nos mais jovens, o que deu muita velocidade ao jogo.

Logo aos 11 minutos, De Gea se viu obrigado a fazer a sua primeira grande defesa na partida. Kroos levantou para Kehrer que apareceu testando firme e obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa.

Aos 13' a Espanha respondeu com Rodrigo. Emre Can recuou mal, o atacante espanhol ficou com a bola, passou por Trapp, mas demorou para chutar e acabou sendo desarmado.

No lance seguinte, mais Alemanha e mais De Gea. Os donos da casa puxaram o contra-ataque e Draxler finalizou bem para a grande defesa do goleiro do United.

Em um ritmo alucinante, o goleiro da Espanha era exigido o tempo inteiro. Aos 18', Sergio Ramos ficou no chão após uma dividida com Werner, a bola sobrou com Sané, que bateu colocado e obrigou De Gea a fazer uma linda defesa.

As duas equipes alternavam as chances perdidas, até que o primeiro tempo foi se aproximando do fim e o ritmo foi diminuindo.

Os gols ficaram para a etapa final. Logo aos 50' saiu o da Alemanha. Gündogan lançou Gosens, o lateral rolou para Werner dentro da área, o atacante limpou a marcação e bateu sem chances para De Gea.

Werner e Sané ainda tiveram chances de ampliar o marcador, mas acabaram ficando no quase. Enquanto isso, a Espanha foi reagindo pouco a pouco e passou a pressionar pelo empate.

Já nos acréscimos, a bola foi levantada na área e Ansu Fati mandou para as redes, no entanto, o árbitro pegou uma falta de Sergio Ramos antes e anulou o gol.

Justamente no lance posterior, já aos 95 minutos do segundo tempo, veio o gol da Espanha. Ferran Torres fez o cruzamento, Rodrigo desviou de cabeça e Gaya empatou o jogo no último minuto!