O Aston Villa se salvou na última hora graças a um gol salvador de JackGrealish. Polêmico durante toda a temporada, principalmente durante o confinamento, o de Birmingham apareceu para a salvação no momento em que mais precisavam.

Ainda que Yarmolenko tenha feito o gol de empate, o único ponto conquistado serviu para os 'villains' continuarem na Premier League por mais uma temporada.

Dean Smith, técnico da equipe, não escondeu sua felicidade e elogiou o craque por ajudar decisivamente o time: "Espero que Grealish fique bêbado comigo".

A verdade é que o craque poderia ter jogado seu último jogo no Aston Villa. Na Inglaterra, ele ñe bastante desejado e, principalmente, o Manchester United parece perto de assinar com o jogador.

"Vou me sentar com o diretor esportivo e o CEO e conversaremos com os proprietários", disse Smith sobre sua continuidade.

O próprio Grealish, com maior probabilidade de sair do que qualquer outro durante a temporada, deixou a porta aberta para ficar nas últimas semanas. "Não tenho certeza no momento, pretendo salvar esse time".

Ele já fez sua parte e salvou o Aston Villa. Agora é a hora da equipe seguir em frente.