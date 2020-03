Estádio do Pacaembu se transforma em hospital de campanha

No último domingo (22) a Prefeitura de São Paulo iniciou a construção de um hospital de campanha para tratar pacientes com coronavírus no Estádio do Pacaembu.

O hospital terá a capacidade de receber 202 leitos em uma estrutura de 6.300 metros quadrados. Os últimos dados apontam que o Brasil tem 25 mortes confirmadas, 22 só no Estado de São Paulo.

Ainda de acord o com a Prefeitura, outros 1.800 leitos serão construidos no Complexo do Anhembi, na Zona Norte da cidade.