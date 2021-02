Estádio do Villarreal será palco do Molde - Hoffenheim

A UEFA anunciou esta segunda-feira que a partida de ida das oitavas-de-final da Liga Europa, entre o Molde da Noruega e o alemão Hoffenheim, será disputada no Estadio de la Cerámica do Villarreal, em 18 de fevereiro.

O jogo acontecerá na Espanha devido à pandemia e as consequentes regras de entrada na Noruega.

A UEFA agradece ao Molde e ao Hoffenheim "pela estreita colaboração e apoio na procura de uma solução para o problema, bem como à Real Federação Espanhola de Futebol e ao Villarreal pela sua ajuda e por aceitarem acolher o jogo em questão".

A partida de volta será disputada no Rhein-Neckar-Arena, estádio do Hoffenheim, no dia 25 de fevereiro.