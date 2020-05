"Eu queria treinar com Mou... e tenho que me contentar com meu cachorro"

A crise da saúde teve seu preço em todos os aspectos. Muitos são os jogadores de futebol que viram sua carreira afetada ou que não sabem o que será deles depois que tudo isso passar.

O jogador do Tottenham, Kyle Walker-Peters, lamentou a situação. "Eu queria treinar com Mourinho e mostrar que vale a pena jogar no Tottenham... e acabei treinando com meu cachorro", disse ele ao "The Times".

Porque Walker-Peters não hesitou em fazer as malas e tentar a sorte no Southampton. Sua ideia com o empréstimo que ocorreu no mercado de inverno foi voltar carregado de experiência e convencer Mou a ocupar um cargo no Tottenham.

O jogador de futebol garantiu que sempre tinha o treinador português ao seu lado: "Mourinho me disse: 'Ei, Kyle, o Tottenham é o seu lugar. Você pode voltar quando quiser, mas agora o importante é jogar, jogar e jogar".

Foi assim que Walker-Peters decidiu sair em janeiro, graças às palavras reconfortantes de Mou. Mas o destino tinha outros planos para ele. Desde que chegou a Southampton, ele jogou apenas 73 minutos: foi em 15 de fevereiro no confronto contra Burnley, que terminou, para piorar as coisas, com a derrota de seu próprio time...