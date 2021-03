"Eu tiraria Kroos do Real Madrid"

Matteo Pessina, meia da Atalanta e herdeiro do argentino Alejandro Papu Gómez, transferido ao Sevilla em janeiro, garantiu na última segunda-feira que, se pudesse tiraria Toni Kroos do Real Madrid, por considerar um jogador essencial para a equipe.

Ele disse em coletiva de imprensa antes do jogo de volta das oitavas de final pela Champions League contra o Real Madrid (prováveis escalações aqui), que será um desafio ter que substituir Remo Freuler, expulso na partida de ida, no pivô duplo do técnico Gian Piero Gasperini.

"Eu tiraria Toni Kroos do Real Madrid, que é quem dá ritmo à equipe, erra poucos passes, tudo passa por ele, ainda que não se note muito porque ele não marca muito, dá equilíbrio. Com certeza eu tiraria ele", afirmou Pessina, que tem o alemão como ídolo. O meia italiano, uma peça crucial para o equilíbrio da Atalanta, também teve a chance de trocar sua camisa com o número 8 do Real no fim do jogo de ida.

"O bom desses jogos é jogá-los. Gosto das duas posições, no pivô duplo e de meia ofensivo. O importante será defender bem e se conseguirmos poderemos atacar e marcar gols", disse Pessina, cuja equipe busca reverter a derrota sofrida no jogo de ida por 1 a 0. Ele reconheceu que se sente muito emocionado por ter alcançado tal nível em sua carreira e contou uma história sobre sua primeira visita ao Real".

"É uma emoção enorme, partidas da Liga dos Campeões são o sonho de todo jogador, poder jogar é realizar um sonho. Eu em 2010 vim a Madri para ver a final da Champions e estava no Bernabéu com meu pai, que é torcedor da Inter, vendo essa final (Inter-Bayern de Munique) sonhando em jogar tal competição. Eu consegui e é uma honra para mim. Depois, quando você está lá a emoção passa e é um jogo de onze contra onze", garantiu.