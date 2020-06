Everton adia a comemoração do Liverpool

O Liverpool entrou em campo querendo vencer para ter chance de comemorar oficialmente o título da Premier League nesta segunda-feira. Para isso, também precisaria torcer por derrota do Manchester City no dia seguinte. No entanto, o time de Jürgen Klopp não teria vida fácil no dérbi diante da equipe de Carlo Ancelotti.

O brasileiro Richarlison teve a primeira finalização e lançou a tendência do jogo: a falta de pontaria. O brasileiro foi muito caçado dentro de campo e procurado a todo momento como referência no ataque do Everton.

Do lado dos visitantes, Matip, Firmino e Minamino responderam da mesma maneira. Apenas Alexander-Arnold, em cobrança de falta, finalizou exigindo defesa de Pickford.

Sem sofrer atrás, o Liverpool teve uma notícia negativa justamente no sistema defensivo. Milner precisou ser substituído ainda antes intervalo indicando problema no lado posterior da coxa esquerda.

Os times voltaram aos vestiários após 45 minutos de leve vantagem do Liverpool, que esteve mais tempo no campo adversário e criou mais oportunidades. No entanto, o time de Jürgen Klopp também teve falta de criatividade para buscar espaço no meio da marcação adversária.

O segundo tempo teve os visitantes aumentando seu ritmo, mantendo a marcação-pressão com linhas avançadas e criando mais chances do que na etapa inicial. Além disso, reduziram os avanços do Everton e passaram a ter menos ameaças.

Nas finalizações, a precisão seguiu sendo o problemas para os dois lados. Van Dijk, Keita e Alexander-Arnold perderam suas oportunidades de abrir o placar. Quando Fabinho cobrou falta perigosa com boa pontaria, Pickford estava lá para tirar com a ponta dos dedos.

Em uma tentativa isolada para o time da casa nos primeiros 75 minutos, Richarlison também não acertou o alvo. O único momento de pressão dos anfitriões ocorreu quase aos 80 minutos, quando o brasileiro recebeu pela esquerda e cruzou para Calvert-Lewin finalizar de letra. Alisson se jogou para salvar e deu rebote para Davies bater de primeira mandando a bola na trave do Liverpool.

Era uma noite de redes paradas no Goodison Park. Elas ficaram intactas também nos últimos lances, mantendo praticamente inalterada a situação das duas equipes na tabela.

Com o empate, o Liverpool fica com 83 pontos - a 23 do Manchester City - e adia a comemoração do título da Premier League. O Everton, por sua vez, fica com 38 pontos na 12ª posição.

Na próxima quarta-feira, o time de Klopp recebe o Crystal Palace e o de Ancelotti visita o Norwich pela 31ª rodada.