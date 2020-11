Ex-técnico da Alemanha pede volta de Müller à seleção

A superioridade do Bayern de Munique em relação a seus adversários contrasta com a fragilidade da seleção alemã. Para muitos, a ausência de um dos principais nomes do clube na seleção é um dos motivos.

Em entrevista concedida a ESPN, Jurgen Klinsmann, ex-técnico da Alemanha foi mais um a se unir à onda de pedidos pela volta de Thomas Müller à seleção treinada por um questionado Joachim Löw.

"Müller é um líder. No Bayern, segue sendo porque é ele quem mantém os jovens no lugar. Leroy Sané, Gnabry... todos eles seguem-no em campo, e esse é o motivo pelo qual o Bayern continua invicto a não sei quanto tempo na Champions League", disse Klinsmann.

O massacre sofrido diante da Espanha aumentou as críticas a Joachim Löw. O treinador que levou a 'Mannschaft' à conquista da Copa do Mundo de 2014, já vê rumores surgindo com nomes para substituí-lo.