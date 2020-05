Ex-zagueiro revela que 'pediu arrego' a Messi com apenas 16 anos

A genialidade não tem idade. É isso que o relato de Alessandro Costacurta, lendário defensor do futebol italiano, deixa claro.

Em uma entrevista ao canal 'Sky Sports', Costacurta falou sobre o dia que enfrentou Lionel Messi, então com 16 anos, e de como o argentino o exigiu dentro de campo.

"Enfrentei Messi quando ele tinha 16 anos, e a princípio o tratei como se fosse um menino, mas depois de 15 minutos tive que pedir substituição a Ancelotti", revelou.

O ex-zagueiro italiano atuou no Milan de 1985 até 2007, assim, teve a oportunidade de jogar com outro 'monstro' do futebol argentino: Diego Maradona. E claro, a comparação foi inevitável.

"São parecidos pela genialidade e por como atuam em campo, mas Messi é mais genial que Maradona. Tive a sorte de jogar contra ambos. Em Maradona podíamos fazer 66 faltas antes de sermos advertidos. Com Leo é diferente, outra época", concluiu.