Bomba: exame para a cidadania italiana de Suárez teria sido fraudulento!

Uma notícia de última hora causou um terremoto na Itália. Aparentemente, a Guardia di Finanza e a Promotoria de Perugia encontraram irregularidades no exame de italiano de Luis Suárez.

O portal 'La Gazzetta dello Sport' abre sua edição digital com a notícia que revolucionou o cenário esportivo tanto na Itália quanto na Espanha, pois garante que o exame do uruguaio em Perugia estava armado.

A partir das próprias investigações da Guardia di Finanza, parece que os assuntos do teste, bem como as perguntas e as pontuações atribuídas, teriam sido acordados com o jogador antes de sua viagem ao território italiano.

Teria sido através desta fraude que Luis Suárez teria conseguido obter a cidadania italiana de que necessita para se tornar um novo jogador da Juventus em Turim.

A notícia também foi veiculada pelo jornal 'Marca', meio que teve acesso ao documento oficial da polícia: “Irregularidades surgiram na prova de certificação da língua italiana, realizada no dia 17 de setembro, do jogador de futebol uruguaio Luis Alberto SUAREZ DIAZ, necessário para obter a cidadania italiana".

E acrescenta: “Das atividades investigadas, deduz-se que os temas abordados no exame foram previamente acordados com o candidato e que a pontuação relativa foi atribuída antes mesmo da realização do mesmo, apesar de ter sido apurada nas aulas a distância ensinado pelos professores da Universidade, um conhecimento elementar da língua italiana".

“A Guardia di Finanza está solicitando aquisições documentais nas sedes da Universidade, com vista à confirmação da conduta acima descrita, bem como à notificação de informação de garantia para os crimes de divulgação de segredo de escritório, falsificação ideológica cometida por funcionário público em documentos públicos e muito mais”, sentencia.

Por sua vez, 'El Partidazo de COPE' também noticiou por meio do jornalista Álvaro von Richetti sobre este suposto golpe no exame de italiano de Suárez.