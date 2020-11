Champions: as prováveis escalações de Porto e Olympique de Marseille

O Porto recebe o Olympique de Marseille, comandado por André Villas-Boas, no Estádio do Dragão, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos Champions League.

A equipe portuguesa ocupa a segunda posição no grupo 3, com três pontos, mesma pontuação do Olympiacos. O Manchester City (seis) lidera e os franceses, sem pontuar, estão na lanterna.

Mbaye e Marcano, ambos com problema de joelho, são desfalques garantidos da equipe portuguesa. Pepe, com problema no pé, é dúvida após ser ausência no fim de semana devido a resultado inconclusivo em teste de Covid-19.

No time francês, Nagatomo é o desfalque do ex-treinador do Porto. Confira o que André Villas-Boas e Sérgio Conceição falaram na entrevista coletiva prévia ao confronto.

Prováveis escalações

Porto: Marchesín; Manafá, Diogo Leite, Mbemba, Zaidu, Sérgio Oliveira, Uribe, Corona, Otávio, Díaz e Marega.

Marselha: Mandanda, Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi, Rongier, Kamara, Sanson, Thauvin, Benedetto e Payet

Confira no vídeo acima como foi a vitória por 2 a 0 do Porto sobre o Olympiacos no Estádio do Dragão pela segunda rodada. Fábio Vieira e Sérgio Oliveira marcaram para os donos da casa.