Felipe Neto: patrocinador e fascínio pelo Botafogo

Felipe Neto é um dos torcedores mais ilustres do Botafogo. Além de apoiar o clube nas arquibancandas, o influenciador digital e empresário também apoia financeiramente o clube, estampando empresas na camisa do seu time de coração.

Nesta segunda-feira, 18 de maio, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Felipe Neto reafirmou sua paixão pelo clube alvinegro e pelo seu "fascínio" com futebol.

"O Botafogo é minha paixão desde que me entendo por gente, eu não sei o que é. Minha mãe diz que desde meus cinco anos de idade, eu me encantei e já amava aquela estrela. E, sempre que passava futebol na televisão, eu ficava assistindo, sem saber o que estava acontecendo ali", disse o influenciador digital.

"Eu tenho um fascínio muito grande pelo futebol. Então, acabei me aproximando do Botafogo por ser meu clube do coração e por eu querer vê-lo voltar a ser protagonista do futebol em termos de títulos, porque protagonismo ele nunca vai deixar de ter. Mas em termos de títulos, é o que mais sonho e quero que seja realidade", completou.

A conquista mais recente do Botafogo foi o Campeonato Carioca de 2018. A nível nacional, o clube não conquista um título desde o Campeonato Brasileiro de 1995.

Em 2017, a parceria entre Botafogo e as empresas de Felipe Neto começou. Na época, ele fechou um patrocínio para expor a Neto's, rede de restaurantes de coxinhas. No ano seguinte, foi a vez da empresa Vigia de Preço, que o empresário é sócio, estampar a camisa do clube carioca.